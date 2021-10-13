Нурмагомедов отреагировал на награждение избитого дагестанцами москвича в метро

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов затроллил своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора, упомянув избиение пассажира московского метро тремя представителями Дагестана. Картинка доступна в сторис в Instagram спортсмена.

33-летний Нурмагомедов опубликовал фото Макгрегора с шутливой припиской. «А где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы», — гласит она.

Таким образом, Нурмагомедов отреагировал на недавнее известие, что жертва нападения в столичном метро Роман Ковалев награжден медалью от председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Также российский боец сделал отсылку на события октября 2018-го. Тогда после их поединка с Макгрегором в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и за его пределами вспыхнула драка с участием обоих спортсменов и их секундантов.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC. Он также признавался лучшим бойцом организации вне зависимости от весовых категорий.