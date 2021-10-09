«Самый сильный человек мира» рассказал о страхе перед Нурмагомедовым

Британский паурлифтер и обладатель титула «Самый сильный человек мира» Эдди Холл встретился с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым. Пост доступен в Instagram спортсмена.

«Я испытываю страх перед двумя вещами на планете. Это ремень моего бати и гнев Хабиба», — написал 33-летний пауэрлифтер в описании к совместному фото с российским бойцом.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Россиянин становился чемпионом организации в легком весе. В своем последнем поединке он одержал победу над Джастином Гейджи и удержал чемпионский пояс в третий раз в карьере.

Холл завоевал титул «Самый сильный человек мира» в 2017 году. С 2016-го по 2020 год он удерживал мировой рекорд в экипировочной становой тяге в 500 килограммов.