Похудевший ради бокса Гора из «Игры престолов» восхитил фанатов

Исландский пауэрлифтер Хафтор Бьернссон показал фигуру перед боем с Девоном Ларратом

Исландский пауэрлифтер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора «Горы» Клигана в сериале HBO «Игра Престолов», показал фото с тренировки. Пост доступен в Instagram спортсмена.

32-летний исландец продолжает подготовку к очередному боксерскому поединку. После перехода в новый для себя вид спорта Бьернссон сбросил около 50 килограммов, сообщает The Mirror.

Похудевший паурлифтер восхитил фанатов. В комментариях они поддержали паурлифтера перед очередным поединком. «Невероятная трансформация. Ты теперь действительно похож на бойца. Потрясающе», — отметил пользователь iamtimbrown.

Возвращение Бьернссона на ринг намечено на 18 сентября. Его оппонентом станет армрестлер Девон Ларрат. Первоначально соперником «Горы» должен был выступить паурлифтер Эдди Холл.

Дебют Бьернссона в боксе состоялся в январе 2021-го. Он провел показательный поединок с боксером Стивеном Уордом. Бой завершился вничью.