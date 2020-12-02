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Гора из «Игры престолов» дебютирует в боксе

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Хафтор Бьернссон
Хафтор Бьернссон
Кадр: «Игра Престолов»

Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана или Горы в сериале «Игра престолов» от НВО, дебютирует в боксе. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Первый поединок с моим участием состоится 16 января», — написал Бьернссон. Соперником исландца станет британец Стивен Уорд.

Актер добавил, что выход на ринг с профессиональным боксером поможет продемонстрировать не только то, что он уже умеет, но и то, над чем предстоит работать.

В мае сообщалось, что Бьернссон побил мировой рекорд в становой тяге. Он поднял штангу весом 501 килограмм в своем спортивном зале в Исландии.

Спортивную карьеру Бьернссон начинал в баскетболе. Кроме того, в 2015 году он провел спарринг с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором.

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