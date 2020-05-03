Актер из «Игры престолов» побил мировой рекорд в становой тяге

Исландский спортсмен Хафтор Бьёрнссон, который исполнил роль Григора Клигана или «Горы» в сериале «Игра престолов» от HBO, побил рекорд мира в становой тяге. Видео с данным событием он опубликовал на своем YouTube -канале.

Тяжелоатлет установил новый рекорд, подняв штангу весом 501 килограмм, в своем спортивном в зале в Исландии. Событие транслировалось в эфире ESPN, а также было записано для канала спортсмена.

Он заявил, что крайне горд этим достижением и очень счастлив. «Это прекрасно, нет ничего лучше, чем доказывать людям, что они ошибаются», — добавил он.

В 2018 году Бьёрнссон, чей рост составляет 2,05 метра, стал призером соревнований за звание «Самый сильный человек планеты».

Предыдущий мировой рекорд принадлежал британскому спортсмену Эдди Холлу, который в 2016 году стал первым человеком в мире, поднявшим 500 килограмм.

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