Пауэрлифтер пожал от груди двух человек

Британский пауэрлифтер Эдди Холл выполнил силовой трюк на тренировке и необычно исполнил жим на наклонной скамье. Видео доступно в Instagram-аккаунте спортсмена.

«Нет под рукой гантелей? Используйте семью!» — отметил Холл в описании к ролику. На самом видео британец пожал от груди под наклоном двух человек. Традиционно данное упражнение выполняется с гантелями или штангой.

Холл — Самый сильный человек мира-2017. До мая 2020-го ему принадлежал рекорд по становой тяге. В 2016 он стал первым в мире, кто поднял штангу весом в 500 килограммов. Рекорд Холла побил исландский спортсмен Хафтор Бьернссон, известный по своей роли Григора Клигана в сериале от HBO «Игра престолов».