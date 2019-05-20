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Пауэрлифтер попытался поднять штангу и сломал ноги

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Российский пауэрлифтер Ярослав Радашкевич сломал ноги, выступая на чемпионате Евразии. Видео появилось на странице «ВКонтакте» Амурской службы новостей.

Спортсмену необходимо было совершить присед со штангой весом 250 килограммов. Он не сумел осуществить попытку и был придавлен снарядом. Отмечается, что его госпитализировали с переломом голени, а также с закрытым перелом двух берцовых костей на ноге.

Радашкевич является победителем Открытого национального Кубка по пауэрлифтингу, жиму и тяге, а также Открытого кубка Азии.

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