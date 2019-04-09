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Сломавшая обе ноги гимнастка рассказала о своем состоянии

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Американская гимнастка Саманта Керио, сломавшая обе ноги во время исполнения прыжка на соревнованиях, рассказала о своем состоянии. Она поделилась информацией в сторис в Instagram.

«В данный момент чувствую себя хорошо и много отдыхаю. Хотела бы поблагодарить всех сочувствующих за поддержку. Я действительно это очень ценю», — написала 22-летняя Керио.

По информации The Mirror, спортсменка перенесла несколько операций на ногах. У нее серьезно повреждены связки коленей.

О травме Керио сообщалось 8 апреля. Гимнастка исполнила прыжок, но неудачно приземлилась, в результате чего сломала обе ноги и вывихнула колени.

После случившегося спортсменка, представляющая Обернский университет штата Алабама, объявила о завершении карьеры. Через два месяца Керио должна выйти замуж.

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Предыстория: Гимнастка исполнила прыжок и сломала обе ноги при приземлении
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