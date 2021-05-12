Гора из «Игры престолов» поборолся с бойцом UFC

Исландский пауэрлифтер Хафтор Бьернссон поборолся с соотечественником Гуннаром Нельсоном, выступающим в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Ролик доступен в YouTube-канале спортсмена.

Пауэрлифтер провел спарринг с 32-летним бойцом. Нельсон — обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. На его счету 17 побед при пяти поражениях в MMA. Последние два поединка в UFC исландец проиграл.

Бьернссон обрел широкую известность после роли Григора Клигана, или Горы, в сериале «Игра престолов» от НВО. В 2015 году он также провел спарринг с ирландцем и бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором.