Пауэрлифтер сбил человека с ног одним ударом

Гимнаст Найл Уилсон показал ролик, где проводит тренировку по боксу вместе с британским пауэрлифтером Эдди Холлом. Ролик доступен в Instagram.

На Уилсоне можно увидеть защитную экипировку. Сперва Холл сбил оппонента с ног «легким джебом» — так удар охарактеризовал сам британец. После он пообещал «настоящий» удар, и Уилсон снова не устоял на ногах.

Холл сбросил 36 килограммов перед боксерским поединком с другим пауэрлифтером — исландцем Хафтором Бьернссоном. Последний известен по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов».

Холл завоевывал главный приз турнира «Самый сильный человек мира» в 2017 году. Также он четыре года удерживал рекорд в становой тяге (500 килограммов).