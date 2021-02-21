Появилось видео первой победы Кокляева в боксе

Российский пауэрлифтер и тяжелоатлет Михаил Кокляев впервые одержал победу в поединке по правилам бокса. Видео опубликовано РЕН ТВ.
42-летний Кокляев одержал победу судейским решением над блогером и бойцом смешанного стиля (MMA) Артемом Тарасовым. Поединок прошел в рамках боксерского вечера «Бойцовский турнир РЕН ТВ», который состоялся 20 февраля.
Кокляев дебютировал в боксе в ноябре 2019-го. Тогда его нокаутировал боец MMA и тяжеловес Александр Емельяненко.
Кокляев известен как пауэрлифтер. Он является мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике. Также россиянин — бывший обладатель национального рекорда в становой тяге (417,5 килограмма).