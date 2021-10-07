Нурмагомедов поддержал затравленного из-за фото с ним футболиста сборной Украины

Нурмагомедов затравленному за фото с ним украинцу Зинченко: желаю удачи во всем

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram обратился к украинскому защитнику «Манчестер Сити» Александру Зинченко.

Он поддержал футболиста, затравленного из-за совместного фото с ним. «Желаю тебе удачи во всем, если даже кому-то это не нравится», — написал Нурмагомедов, опубликовав еще один снимок с Зинченко.

Ранее в среду, 6 октября, несколько снимков с российским бойцом в своем Instagram опубликовал футболист сборной Украины. На фото спортсмены обнимаются, а публикацию Зинченко сопроводил комплиментами в адрес россиянина.

Пользователи в комментариях устроили травлю игрока. Некоторым не понравилось, что Зинченко публикует фотографии в компании с гражданином России. Спортсмену также предрекли проблемы на родине.