Футболиста сборной Украины Зинченко затравили за фото с Нурмагомедовым

Защитник английского «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко поделился совместными фотографиями с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым. Снимки опубликованы в Instagram украинца.

«Все еще номер один в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), легенда. Было очень приятно смотреть игру и общаться с тобой», — написал футболист под фото, на которых спортсмены обнимаются во время просмотра матча на стадионе.

Пользователи сети затравили Зинченко, обратив внимание на то, что Нурмагомедов — россиянин. «Кроме него не было, с кем сходить на матч?» — осудил его подписчик с ником blackbob1977. «Не видать тебе капитанской повязки в сборной», — добавил doc_havryliuk. «Когда фотка с Кадыровым?» — поинтересовался zobakox.

В начале августа фотография украинской прыгуньи в длину Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене также вызвала негативную реакцию пользователей сети. Спортсменки, обернувшись во флаги с национальной символикой, обнялись после окончания соревнований на Олимпиаде в Токио. Россиянка завоевала золото, а украинка — бронзу.