Нурмагомедов рассказал о готовности дать бой тысяче футбольных фанатов

Хабиб Нурмагомедов: меня окружила тысяча пьяных болельщиков, но я был готов дать им бой

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал о случае, произошедшем с ним после посещения матча Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Его слова приводит YouTube-канал Islam Channel.

По словам спортсмена, после выхода со стадиона он попал в окружение толпы фанатов «Ливерпуля». «Вокруг была тысяча пьяных болельщиков, но я был готов дать им бой. За день до этого я опубликовал фото с сэром Алексом Фергюсоном (бывший тренер «Манчестер Юнайтед», — прим. «Ленты.ру»). Это был опасный момент», — отметил Нурмагомедов.

Ранее 4 октября Нурмагомедов отреагировал на критику в свой адрес после заявления о бесполезности ринг-герлз в ММА. Боец отметил, что ему абсолютно все равно, что говорят другие люди. «Если у меня есть мнение, я беру и высказываю его», — резюмировал он.

Встреча седьмого тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоялась 3 октября и завершилась вничью 2:2. Красные с 15 очками располагаются на второй строчке таблицы, уступая только «Челси». «Горожане» с 14 очками занимают третье место.

Нурмагомедов — непобежденный боец, бывший чемпион UFC в легком весе. Он одержал 29 побед в ММА и завершил карьеру осенью 2020 года, защитив титул в поединке с американцем Джастином Гейджи.