Нурмагомедов назвал лучший способ «разгрузиться»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с тренировки. Пост доступен в Instagram спортсмена.

32-летний россиянин, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), поделился фотографией со стадиона. «Для меня бег и уединение — лучший способ разгрузиться», — написал Нурмагомедов.

6 сентября бывший чемпион UFC назвал гонорар за первый профессиональный поединок в MMA. За победу в дебютном бою Нурмагомедов заработал две тысячи долларов.

Нурмагомедов трижды защитил пояс чемпиона UFC. Россиянин добился побед в поединках с Конором Макгрегором, Дастином Порье и Джастином Гейджи. После схватки с последним Нурмагомедов объявил о своем уходе из спорта. Победа над Гейджи принесла ему первое место в списке лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.