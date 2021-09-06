Хабиб Нурмагомедов заработал две тысячи долларов за победу в дебютном поединке в MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал сумму гонорара за первый профессиональный бой. Видео беседы россиянина с учениками борцовской академии в США опубликовано на YouTube-канале IamTheBay.

32-летний боец рассказал, что очень ждал своего первого поединка. «Я дрался на Украине. Организаторы сказали мне, что заплатят две тысячи долларов. Для меня это были огромные деньги! Я переспросил: две тысячи всего за один бой? Тогда я согласен. Легкие деньги», — отметил Нурмагомедов.

Он также признался, что не переживал за результат перед своим дебютным поединком в профессиональном MMA. Нурмагомедов отметил, что смотрел видео выступлений оппонента и был уверен в своей победе.

Нурмагомедов дебютировал 13 мая 2008 года. Тогда он вынудил сдаться Вусала Байрамова, применив удушающий прием «треугольник». Таким же образом россиянин победил в своем последнем в карьере бою против Джастина Гейджи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Нурмагомедов покинул MMA в статусе непобежденного бойца. Он трижды защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.