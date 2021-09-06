Нурмагомедов представил бой с Макгрегором без судьи

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов описал свои эмоции в бою с Конором Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов описал свои чувства во время поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Видео опубликовано на YouTube-канале IamTheBay.

33-летний россиянин провел встречу с учениками своего соратника Даниэля Кормье. Дети интересовались знаковыми поединками Нурмагомедова. В частности, разговор зашел и о противостоянии бойца с Конором Макгрегором.

Нурмагомедов вспомнил свои эмоции перед поединком и во время него. Россиянин уверен, что судья Херб Дин спас Макгрегора.

«Помните тот захват? Представьте тот же бой без рефери. Как Конор выберется из того захвата? Никак. Он бы умер», — заявил Нурмагомедов.

Нурмагомедов и Макгрегор встретились в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре 2018 года. Для россиянина этот поединок стал первым в статусе чемпиона организации в легком весе. Бой завершился в четвертом раунде: Нурмагомедов применил удушающий прием сзади, при этом оказав давление и на челюсть оппонента, что вынудило Макгрегора сдаться. Разнимать бойцов бросился рефери Дин. После схватки в октагоне и вне его началась драка между секундантами и самими бойцами. Это стоило Макгрегору и Нурмагомедову штрафов и дисквалификаций.