Гейджи посетовал на уход Нурмагомедова из UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гейджи оценил уровень конкуренции в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) после ухода россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале ESPN MMA.

«Чемпион в легком весе — это был самый желанный титул во всем промоушене, когда дрался Хабиб. И вот, в одночасье он превратился в посмешище», — посетовал Гейджи.

Американец заявил, что драться за титул вышли Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра, хотя они не были лучшими в дивизионе. Он добавил, что за пояс должны были драться он и Дастин Порье.

Нурмагомедов удерживал титул чемпиона UFC в легком весе с апреля 2018-го. Он трижды защитил пояс, досрочно завершив поединки с Конором Макгрегором, Порье и Джастином Гейджи. После схватки с последним он объявил об уходе из спорта. Чендлер и Оливейра подрались за вакантный титул, который забрал бразилец.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках. После победы над Гейджи он возглавил рейтинг лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.