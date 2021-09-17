Федор Емельяненко отреагировал на критику ринг-герлз Нурмагомедовым

Федор Емельяненко о критике Нурмагомедовым ринг-герлз: их можно поприличнее одевать

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова, который раскритиковал присутствие ринг-герлз в данном виде спорта. Об этом сообщает Telesport.

Он назвал сложившейся традицией присутствие девушек, выносящих таблички с номерами раундов. При этом боец отметил, что их можно было бы поприличнее одевать.

Емельяненко добавил, что у него есть более важные проблемы, чем раздумья о необходимости ринг-герлз в ММА. «Проблем и дел с командой хватает», — заявил спортсмен.

23 августа Нурмагомедов заявил, что девушки, выносящие таблички с номерами раундов, — самые ненужные люди в ММА. По мнению бойца, ринг-герлз не выполняют в смешанных единоборствах никакой функции.

