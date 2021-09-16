Основатель чеченской лиги MMA призвал держать женщин дома

Основатель чеченской лиги Absolute Championship Akhmat по смешанным единоборствам (MMA) Майрбек Хасиев поддержал заявление бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о бесполезности ринг-герлз. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Хасиев заявил, что на турнирах его промоушена ринг-герлз и женских боев не будет. «Может быть, мы все превратимся... и отрежем все, что у нас есть? Полная глупость. А где мои права? Не хотим мы, вот и все. Наши женщины у нас дома. Держите женщин дома, и все будет нормально», — призвал он.

23 августа Нурмагомедов заявил, что девушки, выносящие таблички с номерами раундов, — самые ненужные люди в ММА. Боец отметил, что ринг-герлз не выполняют в смешанных единоборствах никакой функции.

Слова Нурмагомедова вызвали общественный резонанс. Заявление спортсмена высмеял боец ММА Конор Макгрегор. Также позицию дагестанского бойца прокомментировали телеведущие Дмитрий Губерниев и Ксения Собчак.