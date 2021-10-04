Нурмагомедов ответил на критику за слова о бесполезности ринг-герлз в ММА

Нурмагомедов о критике за слова о ринг-герлз: мне абсолютно все равно, что говорят люди

Боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на критику в свой адрес за слова о бесполезности ринг-герлз в ММА. Его цитирует YouTube-канал Islam Channel.

«Кто-то спросил, почему у нас в промоушене (Eagle FC — прим. «Ленты.ру») нет ринг-герлз. Я ответил, что не вижу в них смысла. Это мое мнение. Некоторые со мной не согласились. Какая мне разница? Мне абсолютно все равно, что говорят люди. Если у меня есть мнение, я беру и говорю его», — сказал боец.

25 августа спортсмен назвал ринг-герлз самыми ненужными людьми в ММА. Он добавил, что девушек, выносящих таблички с номерами раундов, не будет на турнире памяти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

После этих слов спортсмен подвергся критике. Нурмагомедова высмеял боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор. Также на слова Нурмагомедова о ринг-герлз отреагировали телеведущие Дмитрий Губерниев и Ксения Собчак.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он одержал 29 побед в ММА, ни разу не проиграв. Осенью 2020 года он завершил карьеру, защитив титул в поединке с американцем Джастином Гейджи.