Нурмагомедов поборолся с Роналду и провел дуэль взглядов

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов провел встречу с нападающим «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Соответствующие фотографии и видео россиянин опубликовал в своем Instagram.

Спортсмен в шутку поборолся с португальцем, а также провел дуэль взглядов, после которой оба рассмеялись и обнялись. «Он лучший на свете. Продолжай делать свое дело, чемпион. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру», — подписал публикацию Нурмагомедов.

5 сентября Нурмагомедов сравнил Роналду с нападающим ПСЖ Лионелем Месси. Россиянин отметил, что португалец превосходит аргентинца по харизме.

Нурмагомедов неоднократно признавался в любви к футболу. Боец — болельщик мадридского «Реала» и много раз посещал матчи клуба. Он также рассказывал, что близко общается с Роналду.

