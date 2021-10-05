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Нурмагомедов поборолся с Роналду и провел дуэль взглядов

Хабиб Нурмагомедов встретился с Роналду, спортсмены провели дуэль взглядов и поборолись
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов провел встречу с нападающим «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Соответствующие фотографии и видео россиянин опубликовал в своем Instagram.

Спортсмен в шутку поборолся с португальцем, а также провел дуэль взглядов, после которой оба рассмеялись и обнялись. «Он лучший на свете. Продолжай делать свое дело, чемпион. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру», — подписал публикацию Нурмагомедов.

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5 сентября Нурмагомедов сравнил Роналду с нападающим ПСЖ Лионелем Месси. Россиянин отметил, что португалец превосходит аргентинца по харизме.

Нурмагомедов неоднократно признавался в любви к футболу. Боец — болельщик мадридского «Реала» и много раз посещал матчи клуба. Он также рассказывал, что близко общается с Роналду.

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