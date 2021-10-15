Уголовное дело возбуждено после конфликта в московском метро

Следователи возбудили уголовное дело по факту конфликта на станции «Текстильщики» московского метрополитена. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Следственного комитета.

По данным СК, инцидент произошел 12 октября. Компания мужчин 1985, 1991 и 1993 годов рождения приставала к женщине в вагоне электропоезда. За нее заступились другие пассажиры, они вызвали полицию и сообщили о нарушителях машинисту. В ответ, как видно на записи с камер видеонаблюдения, опубликованной в Telegram-канале РИА Новости, преступники начали скандалить и угрожать находящимся в вагоне людям.

В результате проверки следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса («Хулиганство»).

Ранее в московском метро произошел еще один конфликт с кавказцами. 4 октября на станции «Первомайская» трое дагестанцев жестоко избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». Драка началась после того, как москвич заступился за девушку. В результате пострадавший попал в больницу, у него гематомы и сломан нос. Бастрыкин наградил его медалью, а мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выплатить премию в размере двух миллионов рублей. Всех нападавших задержали, в их отношении возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.