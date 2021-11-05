Сопровождавший Байдена в Европе сотрудник Белого дома заразился коронавирусом

Помощник, сопровождавший Байдена в турне по Европе, сдал положительный тест на COVID-19

Помощник президента США Джо Байдена, сопровождавший его в ходе европейского турне, заразился коронавирусом. Об этом сообщает Bloomberg.

Результаты теста стали известны до возвращения американского лидера в Соединенные Штаты. Из-за опасений дальнейшей передачи коронавируса данный сотрудник Белого дома, а также несколько человек из американской делегации остались в Глазго, где в настоящее время проходит климатический саммит. Точное количество человек, пребывающих на карантине, не уточняется.

Ранее сообщалось, что секретная служба «эвакуировала» Байдена с мероприятия на климатическом саммите в Глазго, когда он готовился объявить новый план по сокращению выбросов метана. Американского лидера вывели с совещания из соображений безопасности, так как в переговорной собралось слишком большое число людей. Организаторы саммита были вынуждены отложить мероприятие.

Международная климатическая конференция COP26 началась в Глазго 31 октября, она должна завершиться 12 ноября. Участники обсуждают проблему глобального потепления и меры, которые помогут сдержать повышение температуры до 1,5 градуса Цельсия.

