В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена в этом году

Песков: Кремль не располагает информацией о встрече Путина и Байдена до конца года

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в этом году. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам Пескова, Кремль не располагает информацией об очной встрече Путина и Байдена до конца текущего года.

Ранее 8 ноября представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. «Мне нечего анонсировать по поводу какой-либо встречи», — отметила она.