Белый дом прокомментировал падение рейтинга одобрения Байдена

Президент США Джо Байден работает без оглядки на рейтинги и уверен, что его политика улучшит жизнь каждого американца. Так заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала результаты опроса, показавшего падение рейтинга главы государства до минимума. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как заявила Жан-Пьер, в Белом доме сосредоточены на продвижении экономической политики Байдена и уверены, что она «улучшит жизнь буквально каждого американца, обеспечит рост нашей экономики и создаст рабочие места». «Опросов проводится много, и они для нас сейчас не в приоритете», — добавила она.

8 ноября газета USA Today со ссылкой на данные опроса, проведенного совместно с Саффолкским университетом в период с 3 по 5 ноября, сообщила о том, что рейтинг одобрения американского лидера упал до 38 процентов, в то время как ранее данный показатель держался на уровне 40 процентов. По мнению 46 процентов респондентов, Байден справляется с работой на посту президента хуже, чем ожидалось.

Сам Байден ранее заявлял, что не обращает внимание на результаты социальных опросов и не нуждается в социальном одобрении.