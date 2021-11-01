Рейтинг недоверия Байдену достиг рекорда

Рейтинг недоверия к президенту США Джо Байдену достиг рекорда, лишь 42 процента американцев поддерживают действия главы государства, показал опрос NBC News.

Сообщается, что 54 процента респондентов заявили, что не одобряют работу Байдена на посту президента. Всего за девять месяцев президентства Байдена его рейтинг одобрения из-за того, как президент решает отдельные вопросы, сильно снизился.

Так, в октябре 51 процент респондентов заявили, что они одобряют меры президента по борьбе с пандемией коронавируса, по сравнению с 69 процентами в апреле. В прошлом месяце только 40 процентов одобряли решения американского лидера в экономических вопросах по сравнению с 52 процентами в апреле 2021-го.

«Обещания президентства Байдена — знания, компетентность и стабильность в трудные времена — были поставлены под сомнение», — отмечает социолог Джефф Хорвитт из компании Hart Research Associates, проводивший опрос.

Ранее Байден прокомментировал рекордное падение своих рейтингов. Он заявил, что не обращает внимание на результаты социальных опросов и не нуждается в социальном одобрении.