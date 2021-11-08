Рейтинг одобрения Байдена упал до минимальных показателей

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена продолжает снижаться. Об этом сообщает газета USA Today со ссылкой на данные опроса, проведенного совместно с Саффолкским университетом в период с 3 по 5 ноября.

Согласно результатам исследования, рейтинг одобрения американского лидера упал до 38 процентов, в то время как ранее данный показатель держался на уровне 40 процентов. По мнению 46 процентов респондентов, Байден справляется с работой на посту президента хуже, чем ожидалось. Также 64 процента опрошенных, в том числе 28 процентов демократов, заявили, что не хотят, чтобы действующий глава государства выдвигал свою кандидатуру на переизбрание в 2024 году.

Ранее Байден прокомментировал рекордное падение своих рейтингов. Он заявил, что не обращает внимание на результаты социальных опросов и не нуждается в социальном одобрении.