В Кремле рассказали о разговоре Путина с директором ЦРУ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом, который приезжал в Москву. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, в ходе разговора были затронуты двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, а также обмен мнениями по региональным конфликтам. Помимо этого, Путин и Бернс обсудили

проблематику кибербезопасности.

О том, что Бернс прилетел в Москву по поручению президента США Джо Байдена, стало известно 2 ноября. Цель его визита — провести ряд встреч с представителями российских властей и обсудить вопросы американо-российских отношений.

В свою очередь, в посольстве Соединенных Штатов в Москве сообщили, что встречи запланированы на 2-3 ноября. Так, уже в первый день поездки глава ЦРУ встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. В пресс-службе аппарата Совбеза уточнили, что политики обсудили вопросы, связанные с отношениями Москвы и Вашингтона.