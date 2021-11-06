В МИД России рассказали о продолжающемся несмотря на разногласия диалоге с США

Захарова: диалог РФ и США по стратегической стабильности идет, несмотря на разногласия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» рассказала о продолжающемся диалоге с США по стратегической стабильности, который идет несмотря на разногласия.

«За последние годы Соединенными Штатами было сделано немало для того, чтобы привести в состояние нестабильности стратегическую стабильность. Есть большие разногласия, но при этом есть и понимание о необходимости создания двух тематических рабочих групп, в рамках которых и должен развиваться диалог», — пояснила она.

Захарова добавила, что за последний год в отношениях России и США произошло два обнадеживающих события — это саммит президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве и продление договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Официальный представитель МИД заключила, что по итогам встречи лидеров уже реализуется комплексный диалог по стратегической стабильности, цель которого — заложить основы будущего всеобъемлющего контроля над вооружениями.

Ранее Захарова заявила, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном. Вопрос в том, могут ли США вести переговоры на равных. По ее словам, американская сторона должна перестать пытаться вмешиваться во внутренние дела других государств и не допускать мысли о том, что Россия готова «в угоду чьих-то интересов поступиться своим суверенитетом в самом широком смысле этого слова».

