США решили не «раздражать» Россию и задержали испытания гиперзвукового оружия

Вашингтон перед встречей президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина решил не «раздражать» Москву и поэтому задержал испытания гиперзвукового оружия. Об этом стало известно Politico.

По информации издания, Белый дом менее чем за неделю до российско-американского саммита в Женеве в июне приказал Пентагону отложить готовившиеся длительное время испытания гиперзвукового оружия США, чтобы не создавать напряженности в отношениях с Россией.

Как пояснил представитель Пентагона, российская сторона также не совершала провокационных действий в преддверии этого саммита. Однако Белый дом не согласился с публикацией Politico и заявил изданию, что она неточна.

Переговоры Путина и Байдена состоялись 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Президенты общались в течение трех с половиной часов. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча оказала благотворное влияние на работу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.