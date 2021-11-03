В США заявили о снижении количества кибератак с территории России

Количество нападений хакеров с территории России на объекты в США ощутимо снизилось. Об этом заявил директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис на слушаниях в комитете по внутренней безопасности палаты представителей Конгресса США. Его слова передает ТАСС.

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При этом пока что американское правительство не может установить, с чем связано снижение активности кибератак. На слушаниях Инглису задали вопрос о динамике деятельности киберпреступников с момента российско-американского саммита в Женеве в июне 2021 года.

По его словам, Вашингтон должен сделать все, чтобы эта тенденция сохранилась. «Пока слишком рано говорить, является ли это следствием практических усилий, предпринятых Россией или руководством России», — отметил чиновник Белого дома. Он предположил, что сложившаяся ситуация может быть следствием того, что хакеры «залегли на дно», чувствуя опасность из-за переговоров Москвы и Вашингтона.

Он отметил, что в долгосрочной перспективе американское правительство сможет представить более точные количественные и качественные измерения интенсивности кибератак. Однако в настоящий момент Инглис призвал не делать далеко идущих выводов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует продолжение контактов на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном. По его словам, одной из сфер, в которой диалог между державами необходим, продолжает оставаться кибербезопасность.

Встреча в Женеве между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялась 16 июня. По итогам встречи оба лидера заявили о готовности сторон поддерживать диалог по стратегической стабильности и контролю вооружений, начать консультации по кибербезопасности и обмену пленными.