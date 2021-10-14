Захарова оценила перспективу развития отношений России и США после визита Нуланд

Москва готова к диалогу с Вашингтоном, дело в том, могут ли США вести переговоры на равных, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Она оценила перспективу развития отношений после визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву. По словам Захаровой, все «проблемные точки» хорошо известны. «Вопрос только в одном: мы идем вперед или не идем? Мы-то со своей стороны готовы, и мы неоднократно говорили, что наша позиция — не допускать уничижительного отношения в адрес нашего народа», — назвала камень преткновения представитель МИД. По ее словам, американская сторона должна перестать пытаться вмешиваться во внутренние дела других государств и не допускать мысли о том, что Россия готова «в угоду чьих-то интересов поступиться своим суверенитетом в самом широком смысле этого слова». «Вопрос только в одном: они-то готовы? Они хотят? Или как всегда?» — добавила Захарова.

Нуланд прилетела в Москву 11 октября. Она встретилась с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, дипломаты обсудили вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере. Кроме того, она побеседовала с замглавы администрации президента России Дмитрией Козаком.