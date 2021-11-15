Горбачев призвал США и Россию отказаться от «диалога глухих»

Отношения России и США не должны превращаться в «диалог глухих», заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в приветствии экс-главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву и участникам конференции Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и безъядерный мир, которое опубликовано на сайте «Горбачев-фонда».

Горбачев напомнил, что на встрече в Женеве российский президент Владимир Путин и американский лидер Джо Байден подтвердили приверженность принципу недопущения ядерной войны. «Надеюсь, что эти переговоры не превратятся в диалог глухих и начнут давать результаты», — подчеркнул советский политик.

Правительствам следует отказаться «бросать гигантские средства в топку гонки вооружений» и надо наладить контакты в ядерной сфере, считает он. По мнению Горбачева, ядерные державы осознают свою ответственность перед человечеством и предприняли первые шаги в решении вопроса.

Экс-глава СССР считает, что произошедший между странами коллапс доверия подорвал прежние усилия в вопросе разоружения. Он напомнил, что до этого было ликвидировано 85 процентов оружия, накопленного на пике холодной войны.

Кроме того, он призвал к демилитаризации мировой политики. По словам Горбачева, не может быть иной цели, кроме мира без ядерного оружия.

