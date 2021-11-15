Горбачев призвал демилитаризировать мировую политику

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал к демилитаризации мировой политики в опубликованном на сайте «Горбачев-фонда» приветствии первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и участникам конференции Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и безъядерный мир призвал демилитаризировать мировую политику.

«Убежден: у нас не может быть иной цели, кроме мира без ядерного оружия. И поэтому пока есть силы, я не устану повторять: необходима демилитаризация мировой политики, международных отношений, политического мышления, их избавление от ядерного дамоклова меча», — говорится в сообщении.

Он считает, что помочь достигнуть этой цели может любой человек, будь он политиком, ученым, деятелем культуры или простым гражданином. Кроме того, экс-президент СССР подчеркнул, что все происходящее в мире на данный момент времени стоит рассматривать в свете глобальной угрозы пандемии коронавируса.

«Она поставила государства перед общим вызовом, с которым никто не в состоянии справиться в одиночку. Остаются и даже усиливаются и другие глобальные угрозы — бедность и неравенство, нехватка воды, экологическая деградация и глобальное потепление, истощение ресурсов земли и океанов, миграционный кризис», — заявил Горбачев.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не имеет информации, что США перейдут к применению ядерного оружия первыми, но есть свидетельства, говорящие о понижении Вашингтоном порога его использования. Он подчеркнул, что это создает большую неопределенность в отношении условий, при которых применение станет возможным.