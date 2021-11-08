В МИД рассказали о понижении США порога применения ядерного оружия

У России нет информации, что США перейдут к применению ядерного оружия первыми, но есть свидетельства, говорящие о понижении Вашингтоном порога его использования. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что Москва обратила внимание на сообщения о «незыблемости существующих параметров американского ядерного зонтика». «Мы считаем, что под незыблемостью понимается и отсутствие каких-то изменений в доктрине», — отметил он.

Однако Рябков подчеркнул, что российская сторона фиксирует сигналы о «понижении американцами порога применения их ядерного оружия». Это создает большую неопределенность в отношении условий, при которых применение станет возможным.

«Мы выражали озабоченность, что подобный подход сам по себе дестабилизирует ситуацию, ослабляет стратегическую стабильность. Но тем не менее той схеме "соперничества великих держав", которую внедрили в Вашингтоне при Трампе и которой продолжают придерживаться сейчас, ядерному оружию придается все большее значение и отводится все большая роль», — заключил замглавы российского МИД.

Ранее Рябков рассказал, что Россия на следующей встрече по стратегической стабильности ожидает от США соображений по их обновленной ядерной доктрине. Он отметил, что точная дата следующей встречи пока неизвестна, а стороны продолжают вести подготовительную работу и анализировать итоги консультаций.