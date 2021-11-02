Россия захотела от США конкретики по вопросу применения ядерного оружия

Россия хотела бы увидеть любые шаги США, которые помогут достичь определенности в вопросе применения ядерного оружия. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе выступления на форуме «Диалог Форт-Росс». Его цитирует РИА Новости.

Дипломат отметил, что Москва и Вашингтон сейчас работают над повышением порога применения ядерного оружия, и действия со стороны Соединенных Штатов могли бы снять неопределенность в этой области. «Это было бы взаимно», — подчеркнул Рябков.

Российский дипломат заверил, что Москва готова обсудить возможность проведения переговоров по данной тематике с представителями американского руководства на межправительственном уровне, в рамках стратегического российско-американского диалога.

Ранее Рябков призвал прекратить дипломатические войны России и США. Он отметил, что текущий кризис в российско-американских отношениях может быть опаснее холодной войны.

