В МИД России допустили обострение отношений с США

Москва допускает дальнейшего обострения отношений между Россией и США, если не будут приложены дополнительные усилия для нормализации. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Говоря о встрече с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд Рябков заявил, что «не то что прорыва, а никакого прогресса нет». При этом он не исключил заморозки работы дипмиссий России и США, но Москва хотела бы избежать такого сценария.

Рябков также рассказал, что не удалось достичь прогресса в вопросе функционирования дипмиссий и проблемы с выдачей виз, однако стороны планируют новые консультации по этой теме и «по некоторым сегментам двусторонних отношений, помимо виз и работы загранучреждений». При этом дипломат не уточнил, о каких именно направлениях может идти речь.

Ранее Рябков поделился впечатлениями от разговора с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. По его словам, беседа с дипломатом из США получилась «предельно откровенной». Он отметил, что «американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям». Вместе с тем, разговор был «полезен», добавил замминистра.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прилетела в Москву 11 октября. 12 октября она встретилась с замглавой МИД России Сергеем Рябковым, дипломаты обсудили вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере.

По итогам встречи замглавы российского МИД подчеркнул, что Москва напомнила о неприемлемости военного присутствия США в странах Центральной Азии. Он также указал, что в ходе переговоров с Нуланд была выражена озабоченность России в связи с новым альянсом AUKUS (Австралия, Великобритания, США) в контексте режимов нераспространения ядерного оружия.