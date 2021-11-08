В МИД рассказали об ожиданиях от встречи по стратегической стабильности с США

Россия на следующей встрече по стратегической стабильности ожидает от США соображений по их обновленной ядреной доктрине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«У них продолжается работа над ядерной доктриной в ее обновлённой версии. Есть, видимо, какие-то дополнительные соображения, которые они могут нам изложить в этой связи, когда мы встретимся вновь», — рассказал дипломат.

Рябков отметил, что точная дата следующей встречи пока не известна, а стороны продолжают вести подготовительную работу и анализировать итоги консультаций. «По датам мы договоримся, наверное, мы где-то сейчас на полпути к организации следующего пленарного заседания», — указал замминистра.

Ранее Рябков заявил, что Москва хотела бы увидеть любые шаги Вашингтона, которые помогут достичь определенности в вопросе применения ядерного оружия. Дипломат сообщил, что Россия и США сейчас работают над повышением порога применения ядерного оружия.

