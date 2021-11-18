Намерения Запада в украинском вопросе сочли недобрыми

Глава представительства ДНР во Франции Файяр: слова Путина о тупике на Украине справедливы

Глава ассоциации «Представительство Донецкой народной республики (ДНР) во Франции» Юбер Файяр оценил слова президента России Владимира Путина о том, что ситуация на Украине зашла в тупик, а то время как Запад потакает курсу Киева на демонтаж Минских соглашений для урегулирования в Донбассе. Он счел намерения Европы и США в украинском вопросе недобрыми, передает ТАСС.

«Он (Путин) справедливо подчеркнул риски, связанные с поставками западного оружия Киеву. И мы можем только согласиться с ним перед лицом инертности, которую демонстрируют Франция и Германия в урегулировании конфликта на Донбассе и которая грозит завести его в тупик», — подчеркнул Файяр.

Глава представительства добавил, что действия западных стран несут в себе риски осложнения ситуации, а в совокупности с появлением самолетов НАТО неподалеку от крымского побережья «подтверждают недобрые намерения европейских властей и США в украинском деле».

Файяр подверг критике слабую реакцию Запада на применение Украиной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе, несмотря на чрезвычайную гуманитарную ситуацию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский кризис пока далек от своего завершения, так как Киев отказывается выполнять Минские соглашения. По его словам, западные партнеры также подрывают процесс урегулирования ситуации в Донбассе. Российский лидер напомнил, что поставки Киеву летального оружия и прочих вооружений ведут к обострению на линии соприкосновения.

