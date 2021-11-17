Захарова обвинила Украину в подготовке зачистки и оккупации Донбасса

Захарова: Украина готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса с элементами интервенции

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обвинила власти Украины в подготовке зачистки и военной оккупации Донбасса, передает корреспондент «Ленты.ру».

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

В ходе брифинга 17 ноября Захарова раскритиковала законопроект «О государственной политике переходного периода», внесенный украинским правительством в Верховную Раду в начале августа. По ее словам, в документе не нашлось места особому статусу и языковым правам Донбасса, вместо местных выборов предполагается введение военно-гражданских и международных администраций. Жители региона попадут под люстрацию, добавила Захарова.

«Как можно это еще охарактеризовать, иначе как как зачистку Донбасса? Просто фактическая военная оккупация, а, учитывая международный компонент, возможно, и с элементом интервенции», — заявила представитель МИД.

Захарова полагает, что закон «ставит крест» на Минских соглашениях, что на практике будет означать слом всего переговорного процесса.

Ранее Захарова обвинила страны Запада в «военной накачке» Украины и нарушении Минских соглашений. «Милитаристские устремления Киева находят поддержку США, их союзников по НАТО. Они наращивают усилия по военному освоению украинской территории, усилению своего присутствия в Черноморском регионе», — заявила она.