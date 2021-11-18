В России заподозрили украинские власти в идиотизме

Новые санкции, которые Украина ввела в отношении России, демонстрируют поразительное невежество властей республики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил адвокат Александр Добровинский.

Он прокомментировал ввод новых санкций и заподозрил украинское руководство в «идиотизме». По его мнению, в будущем меры Киева могут коснуться даже умерших людей.

«Я не удивлюсь, если в скором времени они примут закон, согласно которому предки граждан Российской Федерации, которые не выступили против присоединения Крыма, будут эксгумированы. У меня, например, много предков захоронено в Одессе, и я очень боюсь, что может дойти и до такого идиотизма», — высказал свое предположение Добровинский.

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 28 сотрудников российских спецслужб. Соответствующий пакет ограничений был принят Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) республики еще в августе. По данным ведомства, указанные в станционном списке лица занимались насаждением «российских нарративов» и содействовали «оккупационной власти» на территории Крыма и Донбасса.

