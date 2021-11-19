В Киеве оценили шансы на вступление Украины в НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в Вашингтон оценил шансы страны на вступление в НАТО. Об этом сообщает «РБК-Украина», передает РИА Новости.

По его словам, решение о принятии Киева в альянс может быть принято только при консенсусе стран-членов. Резников отметил, что это будет «политическое решение», которое на сегодняшний день не стоит на повестке дня. В то же время он подчеркнул, что в Киеве не должны забывать о своей цели вступить в НАТО. Так, глава Минобороны добавил, что задачей украинских властей является проводить реформы и «делать домашнее задание», чтобы быть де-факто готовыми к принятию в союз.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина не должна создавать напряженность в регионе посредством проведения совместных с США и НАТО маневров в Черном море. По его словам, Москва наблюдает активную милитаризацию Украины со стороны западных стран, а также дрейф военной инфраструктуры Североатлантического альянса все ближе к российской границе. «России пообещали, что НАТО не будет идти дальше на восток, и потом обманули, и НАТО пошло дальше на восток», — отметил Песков.

