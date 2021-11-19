Захарова ответила на призыв НАТО к прозрачности действий России

В самих структурах НАТО отсутствует прозрачность, так как члены организации порой понятия не имеют о тактических или стратегических планах друг друга. Так в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на призыв НАТО к большей прозрачности действий России на границе с Украиной.

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«Создание тройственного союза США, Британии и Австралии (AUKUS — прим. «Ленты.ру») и планы по размещению ядерных подлодок у берегов Зеленого континента стали сюрпризом как для НАТО, так и для стран, в него входящих», — отметила дипломат.

Захарова также указала, что в новейшей истории источником агрессии становились именно страны Североатлантического альянса. «Милитаризм и имперские замашки натовцев привели к появлению десятков вооруженных конфликтов, разрушению государств, бедствию гражданских лиц, миллионам беженцев», — подчеркнула она, комментируя заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о желании России использовать силу против соседей.

Ранее Столтенберг пригрозил размещением ядерного оружия США в Восточной Европе, если Германия откажется разместить их на своей территории. Он также объяснил присутствие военных сил НАТО на востоке альянса и в Черном море соображениями обороны.