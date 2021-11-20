Делегация посольства США посетила позиции украинских силовиков в Донбассе

Позиции украинских силовиков в Донецкой области посетили представители посольства США на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению пресс-центра штаба операции объединенных сил, в пятницу, 19 ноября, делегация, возглавляемая атташе сухопутных войск при посольстве США в Украине полковником Брэдли Пресли, побывала в районе поселка Пески и города Марьинка, а также в Приазовье.

Представители посольства США, сопровождаемые заместителем командующего объединенными силами бригадного генерала Анатолием Шевченко, ознакомились с текущей ситуацией в Донбассе и пообщались с украинскими военнослужащими.

Ранее сообщалось, что в Донбасс приезжал американский актер и режиссер Шон Пенн, снимающий документальный фильм об Украине. Он посетил разрушенное во время боевых действий село Широкино, а также побывал в окопах и на блокпостах украинских силовиков.