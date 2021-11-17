Шон Пенн тайно приехал на Украину ради съемок документального фильма в Донбассе

Американский актер и режиссер Шон Пенн тайно приехал на Украину ради съемок документального фильма. Об этом пишет украинский портал Vesti.ua.

Голливудского артиста заметили в Киеве, где он записывал интервью на месте гибели людей во время Майдана в 2014 году. В то же время съемки документальной картины не были анонсированы, героев ленты попросили сохранять конфиденциальность. Однако присутствие знаменитости на Украине подтвердил местный предприниматель, основатель группы компаний Veterano Group Леонид Остальцев в своем Instagram-аккаунте.

Отмечается, что Пенн скоро отправится в Мариуполь. Кроме того, он планирует посетить Донбасс и побывать в зоне боевых действий.

Шон Пенн — обладатель двух премий «Оскар» за роли в фильмах «Харви Милк» и «Таинственная река». Про артиста известно, что он занимает активную общественную и гражданскую позицию. Так, в 2002 году он выразил несогласие с действиями США в Ираке. В 2005-м Пенн в качестве журналиста написал статью об иранских президентских выборах и ядерной программе. В том же году он участвовал в помощи жертвам урагана «Катрина» в Новом Орлеане.