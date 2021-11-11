Сарик Андреасян призвал запретить украинские фильмы и музыку

Режиссер Сарик Андреасян призвал запретить в России украинские фильмы и музыку. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Кинематографист считает, что запрет контента украинского производства станет адекватной ответной мерой на то, что Госкино Украины не выдало прокатное удостоверение на показ комедии «Ржевский против Наполеона». Такой шаг он назвал «абсолютной клоунадой».

«На мой взгляд, если наш контент запрещают на Украине, а это уже происходит давно, то и нам нужно запретить музыкальные коллективы, фильмы и сериалы, произведенные Украиной. Я не понимаю, почему Россия должна терпеть такое отношение к себе», — заявил Андреасян.

В прошлом году режиссер написал в соцсетях, что жалеет о дружбе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Андресян отметил, что теперь руки политика «в крови», и напомнил ему о Крыме — по мнению кинематографиста, теперь он справедливо принадлежит России. Он предположил, что, получив власть, люди «все человеческое и доброе оставляют где-то в прошлом».