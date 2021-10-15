Сарик Андреасян снимет фильм о посадке самолета на кукурузное поле в Подмосковье

Российский режиссер Сарик Андреасян снимет художественный фильм об экипаже самолета A321, который сумел совершить аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье после столкновения воздушного судна со стаей птиц. Об этом на своей странице в Instagram сообщил пилот аэробуса, герой России Дамир Юсупов, который выступит консультантом картины.

«Экранизацией займется кинокомпания братьев Андреасянов. Буду информировать вас о ходе работы и готов выслушать ваши мнения. Режиссер и продюсер: Сарик Андреасян», — написал Юсупов, отметив, что в настоящее время пишется сценарий.

Герой России отметил, что еще более года назад ему поступало предложение о создании фильма от другого человека, однако он был вынужден отказаться, так как сценарий отличался от реальных событий.

В ноябре 2019 года пилотам авиакомпании «Уральские авиалинии», которые совершили аварийную посадку самолета Airbus A321 на кукурузном поле в Подмосковье, вручили звезды Героев России. Награды получил командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин.

15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей стало попадание в них птиц, во время посадки один из них отвалился.