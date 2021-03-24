Сарик Андреасян устроил скандал в эфире радиопередачи и попал на видео

Российский режиссер Сарик Андреасян устроил скандал в студии радио «Комсомольская правда» и попал на видео. Ролик доступен на сайте издания.

Постановщик детективного сериала «Чикатило» стал гостем радиопередачи. В прямом эфире состоялась дискуссия с актрисой, депутатом Государственной думы Еленой Драпеко, на тему «Нужно ли увековечивать образ преступников в культуре?». Также были и звонки от аудитории. К концу программы одна из дозвонившихся слушательниц высказалась о недопустимости создания произведений подобной тематики, позже женщина посоветовала Андреасяну «езжать в свою Армению».

Кинематографист разозлился на подобные слова в свой адрес. Вскоре радиоведущая ошиблась и неправильно назвала фамилию режиссера, и он, обратив на это внимание, бросил наушники на стол и покинул шоу. Уходя из помещения, по версии издания, Андреасян ударил ногой стену, декоративно отделанную кирпичом, отколов от нее несколько обломков.