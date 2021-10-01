Сарик Андреасян снимет сериал о жертве скопинского маньяка

Режиссер Сарик Андреасян снимет сериал «Несломленная», который расскажет о Екатерине Мартыновой — жертве скопинского маньяка Виктора Мохова. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Уточняется, что проект будет создан на основе мемуаров Мартыновой «Исповедь узницы подземелья». Кинематографист уже купил права на экранизацию этой книги и планирует выпустить сериал в следующем году. Он будет состоять из четырех или шести серий. При этом Андреасян пока не знает, будет ли выступать в качестве режиссера или же ограничится ролью продюсера.

По его словам, Мартынова сама обратилась к нему с просьбой экранизировать книгу. Она же будет консультировать съемочную группу во время работы над сериалом.

«Это будет история о силе человека, о сильной женщине. Возможно, звучит не очень правильно, но это духоподъемная история о том, что всегда можно начать новую жизнь, что бы с вами ни произошло. И вы можете сохранить в себе надежду на будущее, даже пройдя такое», — рассказал Андреасян.

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта 2021 года после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, похитил их и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал школьниц секс-рабынями, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.